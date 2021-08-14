Один из районов Багдада остался без водоснабжения из-за диверсии

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Район Эль-Карх, расположенный на западе Багдада, полностью лишился водоснабжения из-за диверсии, сообщает телеканал "Скай ньюс – Арабия".

"Из-за диверсии на ЛЭП оказались полностью обесточены станции водоснабжения, обеспечивающие водой жилой район Эль-Карх", – отмечает телестанция.

Сообщается, что в Ираке очень остро стоит проблема электро- и водоснабжения. Из-за затяжных военных действий инфраструктура практически полностью вышла из строя и требует ремонта и полной модернизации. Особенно это ощущается, в условиях летней жары, когда люди сутками сидят без электроэнергии, а также не имеют доступа к питьевой воде.

Из-за этих условий иракские власти объявили 12 августа о запуске крупного проекта в сфере обеспечения бесперебойного доступа населения к питьевой воде.

Проект, который по планам будет полностью реализован в течение 15 лет, предусматривает замену оборудование всех очистных сооружений, а вместе с тем очистку дна рек от загрязнений и модернизацию основных систем водоснабжения. Однако непрекращающиеся диверсии фактически сводят на нет усилия властей.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря текущего года. Было опубликовано соответствующее совместное заявление стран.

