Один из районов Багдада остался без водоснабжения из-за диверсии

16:54
Фото: AP Photo/Khalid Mohammed
Район Эль-Карх, расположенный на западе Багдада, полностью лишился водоснабжения из-за диверсии, сообщает телеканал "Скай ньюс – Арабия".
"Из-за диверсии на ЛЭП оказались полностью обесточены станции водоснабжения, обеспечивающие водой жилой район Эль-Карх", – отмечает телестанция.
Сообщается, что в Ираке очень остро стоит проблема электро- и водоснабжения. Из-за затяжных военных действий инфраструктура практически полностью вышла из строя и требует ремонта и полной модернизации. Особенно это ощущается, в условиях летней жары, когда люди сутками сидят без электроэнергии, а также не имеют доступа к питьевой воде.
Из-за этих условий иракские власти объявили 12 августа о запуске крупного проекта в сфере обеспечения бесперебойного доступа населения к питьевой воде.
Проект, который по планам будет полностью реализован в течение 15 лет, предусматривает замену оборудование всех очистных сооружений, а вместе с тем очистку дна рек от загрязнений и модернизацию основных систем водоснабжения. Однако непрекращающиеся диверсии фактически сводят на нет усилия властей.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря текущего года. Было опубликовано соответствующее совместное заявление стран.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: