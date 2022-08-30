Не менее 20 человек погибли в столкновениях в Багдаде – СМИ

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Фото: AP Photo/Hadi Mizban
Не менее 20 человек погибли в столкновениях в иракской столице. Об этом со ссылкой на медицинские источники сообщает телеканал Al Jazeera.
По предварительным данным, ранены свыше 300 человек. Уточняется, что в настоящее время в "зеленой зоне" Багдада продолжаются ожесточенные бои между формированиями шиитского народного ополчения и сторонниками влиятельного шиитского деятеля Муктады ас-Садра.
По информации телеканала, стороны применяют тяжелые минометы и пулеметы. В Багдад введены подразделения армии Ирака в качестве подкрепления для сил безопасности. Ранее сообщалось, что в результате столкновений погибли два солдата иракской армии.
Беспорядкам поспособствовало объявление Муктады ас-Садра о прекращении своей политической деятельности в знак протеста против нежелания правительства Ирака проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать в парламенте широкую коалицию шиитских сил.
После этого сторонники политика ворвались в "зеленую зону" Багдада. Позднее Муктада ас-Садр объявил голодовку до прекращения насилия в Ираке.
Число погибших демонстрантов в Багдаде возросло до 12
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