В МИД РФ не видят серьезной опасности для россиян в Ираке

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Находящимся в Ираке россиянам не грозит серьезная опасность, Москва внимательно следит за развитием ситуации в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел России.
"Мы со всеми политическими лидерами в хороших отношениях, не думаю, что есть какая-то серьезная опасность (для граждан РФ в Ираке. – Прим. ред.). Но будем анализировать ситуацию", – сказал он.
По его словам, главным приоритетом для России является безопасность ее представителей, сотрудников дипмиссий и граждан. Он заявил, что МИД РФ следит за развитием событий в Ираке.
"Нужно, конечно, всем успокоиться и вести конструктивный диалог", – добавил источник.
Накануне не менее 20 человек погибли в столкновениях между формированиями шиитского народного ополчения и сторонниками влиятельного шиитского деятеля Муктады ас-Садра в "зеленой зоне" Багдада. Ранения получили более 300 человек. Сообщалось, что стороны конфликта применяют тяжелые минометы и пулеметы. В город были введены подразделения армии Ирака.
Беспорядкам поспособствовало объявление Муктады ас-Садра о прекращении своей политической деятельности в знак протеста против нежелания правительства Ирака проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать в парламенте широкую коалицию шиитских сил. После этого сторонники политика ворвались в "зеленую зону" Багдада. Позднее Муктада ас-Садр объявил голодовку до прекращения насилия в Ираке.
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