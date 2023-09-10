В Москве завершилось голосование на выборах мэра

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Голосование на выборах мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО завершилось в Москве. Об этом сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Все избирательные участки закрылись ровно в 20:00. Замруководителя Общественного штаба по информационному сопровождению Александр Асафов рассказал, что система электронного голосования еще в течение 15 минут продолжает принимать голоса избирателей, которые успели получить бюллетень в последний момент.

Когда прием голосов подойдет к финалу, произойдет процедура соединения ключа расшифрования. После этого начнется подсчет результатов электронного голосования, уточнил Асафов.

Голоса тех, кто участвовал с помощью терминалов на избирательных участках, поступают в блокчейн. Их подсчитают после сборки ключа расшифрования вместе с результатами тех, кто голосовал в формате ДЭГ.

Кроме того, сейчас стартовала подготовка к подсчету голосов на всех 2 058 избирательных участках Москвы. Члены избирательных комиссий проверяют число бумажных бюллетеней и погашают неиспользованные. Позже они приступят к подсчету бумажных бюллетеней.

"Подсчет бумажных бюллетеней не ограничивается теми, кто проголосовал на участках. Сразу после того, как завершен подсчет голосов из ящиков для голосования, комиссии приступят к подсчету бюллетеней от отдельных категорий избирателей. Затем все результаты суммируются", – добавил Асафов.

Вместе с этим он напомнил, что наблюдатели продолжают следить за соблюдением всех требований избирательного законодательства даже после закрытия участков. Они останутся там до завершения всей процедуры подсчета.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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