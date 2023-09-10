Эксперт отметил высокий уровень организации выборов мэра Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Выборы мэра Москвы организованы на высоком уровне и проходят с минимальным количеством нарушений, сообщил глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

По его словам, количество жалоб и скандалов на московских выборах снижается от кампании к кампании.

"Эти выборы проходят спокойно, с минимальным количеством нарушений, это отмечают, собственно, и сами кандидаты", – цитирует Костина Агентство "Москва".

Также он обратил внимание на высокую явку в этом году. По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами, она приближается к 40%, и это при том, что день еще не закончился. Костин считает, что как и прогнозировалось, явка будет выше, чем на выборах мэра 2018 года. Тогда она составила 30,9%.

Глава ФоРГО отметил, что и трехдневное голосование, и ДЭГ работают на повышение явки. Он заявил, что дистанционное голосование уже стало привычным для москвичей.

"Москва – город с хорошо развитым сервисов во всех сферах жизни. Собственно ДЭГ отлично вписался в привычки горожан. Это удобный формат для жителя мегаполиса – высказать свое мнение, не меняя своих планов на выходные дни. Процедура голосования упрощена максимально: никаких предварительных регистраций не требуется, не требуется ничего, кроме смартфона", – объяснил политолог.

Он добавил, что важным стимулом для участия в выборах для горожан стала акция "Миллион призов". Он подчеркнул, что акция – это в первую очередь желание поддержать москвичей и городской бизнес, а учитывая, что полученные призовые баллы можно пожертвовать на благотворительные цели, то "Миллион призов" стоит расценивать как социальный проект.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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