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10 сентября, 19:12

Политика

Глава Минобрнауки РФ Фальков принял участие в голосовании

Фото: телеграм-канал "Правительство России"

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков принял участие в выборах, сообщается в телеграм-канале российского кабмина.

"Он отметил значимость выборов как важнейшей демократической процедуры и поблагодарил работников науки и образования, проявивших активную гражданскую позицию", – поделились в правительстве.

Участие в голосовании принял и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он очно посетил участок, прибыв на него с сыном на велосипеде.

Выборы в стране в единый день голосования в большинстве российских регионов начались 8 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем местам по одномандатным избирательным округам.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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