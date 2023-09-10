Министр просвещения Кравцов проголосовал на выборах мэра Москвы

Фото: телеграм-канал "Минпросвещения России"

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов принял участие в голосовании на выборах. Министр выбрал очный формат голосования и приехал на избирательный участок с сыном на велосипеде. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства просвещения.

Сообщается, что Кравцов зарегистрировался на участке, ознакомился с процедурой и отдал свой голос с помощью специального электронного терминала.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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