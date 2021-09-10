В "Талибане" опровергли данные о проведении инаугурации афганского кабмина 11 сентября

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Член комиссии комиссии "Талибана" (запрещенное в РФ террористическое движение) по культуре
Инамуллах Самангани сообщил, что движение отменило церемонию инаугурации нового правительства Афганистана.
"Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Чтобы далее не запутывать людей, руководство Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства талибов. – Прим. ред.) объявило часть кабинета, и он уже приступил к работе", – написал Самангани в Twitter.
Также он опроверг появившуюся в СМИ информацию, что инаугурация временного правительства должна пройти 11 сентября. По словам Самангани, это всего лишь слухи.
Ранее сообщалось, что инаугурация нового правительства Афганистана может пройти 11 сентября. Многие политологи отмечали, что лидеры группировки "Талибан" могли приурочить церемонию к годовщине терактов в США.
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть страну, чтобы избежать кровопролития.
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