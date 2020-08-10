В Бейруте возобновились столкновения между полицией и демонстрантами

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Столкновения между сотрудниками полиции и демонстрантами снова начались в столице Ливана Бейруте. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По данным источника, протестующие жители города нападали на правоохранителей с камнями.

Массовые акции начались в Бейруте 8 августа. Люди вышли на улицы с требованием отставки правительства из-за взрыва в порту. Протестующие также настаивали на проведении реформ.

По данным на 9 августа, в уличных столкновениях пострадали не меньше 700 человек. В ходе акций неизвестные даже захватили ряд правительственных зданий.

10 августа стало известно, что правительство Ливана в полном составе подаст в отставку.

