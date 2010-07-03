Названы основные причины болезни Меркель

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Главный врач московской ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников считает, что дрожь канцлера Германии Ангелы Меркель может быть связана с более серьезными причинами, нежели обычное обезвоживание организма.

По его словам, это может быть эссенциальный тремор, болезнь Паркинсона и другие заболевания. "В основном более чем в половине случаев мы никакой причины не находим и называем это эссенциальным тремором", – рассказал он ИА "НСН".

Профессор кафедры нервных болезней имени Аствацатурова Военно-медицинской академии, главный внештатный ангионевролог Санкт-Петербурга Игорь Вознюк тоже считает, что нужно тщательнее проанализировать состояние Меркель, чтобы наверняка понять причину недомогания.

"Здесь могут быть две причины. Одна из них – разрушение определенных структур клеточных внутри глубинных отделов мозга, вторая причина – когда перенесенные инфекции или аутоиммунные заболевания приводят к повреждению сосудов. Если дрожит все тело, это симптомы поражений эндокринной системы, заболеваний щитовидной железы", – полагает он.

В первый раз приступ случился 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Меркель пояснила, что причиной тому стало обезвоживание. Когда канцлер выпила воды, ей полегчало.

27 июня инцидент повторился на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Канцлеру предложили стакан воды, но она отказалась. Представители кабмина в обоих случаях говорили, что ничего страшного со здоровьем Меркель нет. Выяснилось также, что у канцлера Германии нет личного врача. А на встрече с Владимиром Путиным она перепутала места.

В июле произошел третий приступ – на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Сама Меркель утверждает, что чувствует себя хорошо. Она заявила, что беспокоиться не стоит: все пройдет само. В своей работоспособности канцлер уверена.