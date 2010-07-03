В Совфеде предложили ограничить въезд в Россию Нино Катамадзе

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков предложил ограничить взъезд в Россию грузинской певице Нино Катамадзе.
"На мой взгляд, заявление Катамадзе, которая утверждает, что ненавидит Россию, но при этом приезжает сюда выступать на концертах и зарабатывать деньги, является аморальным, циничным. В связи с этим предложил бы распространить на нее ограничительные меры по въезду в Российскую Федерацию и поступать так впредь с теми фигурами, независимо от общественного положения, которые будут выступать с русофобскими высказываниями", – цитирует его Агентство "Москва".
Катамадзе отказалась выступать в России, выразив таким образом поддержку митингующим в Тбилиси. По словам певицы, ее выступление в Москве на фестивале "Усадьба Jazz" было последним.
В Кремле заявили, что готовы пояснить Катамадзе политические аспекты обострения отношений Москвы и Тбилиси. Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе поддержал решение певицы.
21 июня Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям летать в Грузию. Туристическим операторам и агентам рекомендовали не продавать путевки. Запрет начал действовать 8 июля.
Такое решение было принято после акций протеста в Тбилиси 20 июня. Поводом послужил инцидент на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, как принято на таких мероприятиях. Однако это возмутило представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Под давлением митингующих спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе был вынужден оставить свой пост. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщали о 240 пострадавших.
Представитель МИД РФ сказал, что возобновление авиарейсов в Грузию станет возможным, если грузинские власти предпримут последовательные шаги для нормализации ситуации. Он не исключил, что в таком случае Россия вернется к теме отмены виз для граждан Грузии.
Сюжет: Ситуация в Грузии
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