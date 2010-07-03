Аналитик оценил восстановление авиасообщения с Грузией

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Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев выразил мнение, что авиасообщение с Грузией может быть возобновлено, если грузинские перевозчики рассчитаются с задолженностью перед Корпорацией по организации воздушного движения за аэронавигационную деятельность, сообщает ИА "НСН".

"Задолженность сопоставима с месячным объемом за авиационные услуги. И эта сумма для компаний вполне подъемна. Если задаться такой целью, то выполнить условия они смогут оперативно", – сказал аналитик.

При этом он отметил, что с обеспечением авиационной безопасности дело обстоит иначе.

"Если указано, что российские специалисты должны провести аудит на месте, то вся подготовка и согласование займут очень много времени", – отметил Пантелеев.

Ранее глава пресс-службы министерства транспорта РФ Александр Волков заявил, что запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний будет действовать до полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.

21 июня Владимир Путин указом запретил российским авиакомпаниям пассажирские перевозки из России в Грузию. Запрет начал действовать 8 июля.

Такое решение было принято после акций протеста в Тбилиси 20 июня. Поводом послужил инцидент на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, как принято на подобных мероприятиях.

Это вызвало негодование со стороны представителей оппозиции. Митингующие пошли на штурм здания парламента и потребовали отставки cпикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Полиция начала стрелять в воздух. Чтобы разогнать собравшихся, использовались слезоточивый газ и водометы.

В Кремле протесты в Тбилиси назвали русофобской провокацией. В Госдуме полагают, что митинги являются отголоском внутриполитической борьбы в стране.

Кобахидзе покинул пост. Грузинские власти приняли решение пойти на уступки протестующим, согласившись провести запланированные на 2020 год выборы в парламент по пропорциональной системе. Это означает, что власти "готовы дать шанс всем политическим партиям пройти в парламент", уточнил основатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.