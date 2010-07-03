Матвиенко представила сенатора Казанокова вместо Арашукова

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко представила коллегам сенатора Крыма Казанокова от Карачаево-Черкесской Республики вместо Рауфа Арашукова, передает Агентство "Москва".
"Уважаемые коллеги, разрешите представить нашего нового коллегу - Крым Олиевич Казаноков, наделенный полномочиями члена Совфеда от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, приступил к исполнению своих полномочий", – заявила Матвиенко в ходе заседания Совфеда.
В 2016 году Казаноков уже был представителем от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики в верхней палате парламента и входил в состав комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
32-летнего Рауфа Арашукова задержали в конце января в зале заседаний Совета Федерации. Он проходит как подозреваемый по делу об убийстве зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Ему предъявили обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".
В тот же день в Санкт-Петербурге был задержан и отец экс-сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Оба подозреваемых сейчас под стражей. Также арестованы их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
22 мая Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова. Решение приняли единогласно 153 сенатора. Основанием для принятия такого решения стало непредставление в срок декларации за 2018 год.
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