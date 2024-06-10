СМИД БРИКС начался с минуты молчания в память о гибели президента и главы МИД Ирана

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Совещание глав МИД стран БРИКС, которое проводится в Нижнем Новгороде, началось с минуты молчания в память о гибели министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и президента республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщает ТАСС.

"Коллеги, друзья, я хотел бы открыть наше заседание минутой молчания в память о безвременно ушедших президенте Ирана Раиси и нашем коллеге Амире Абдоллахияне и принести тем самым глубочайшие соболезнования народу Ирана еще раз и, конечно, семьям погибших. Прошу всех встать", – цитирует агентство главу МИД России Сергея Лаврова, который открыл совещание этими словами.

На мероприятии присутствует и делегация Ирана, которую возглавляет исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Али Багери Кани.

Вертолет, на борту которого находились президент Раиси, глава МИД Ирана и прочие официальные лица государства, потерпел крушение 19 мая. Он рухнул на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасателям удалось обнаружить вертолет только утром 20 мая. В результате падения транспорт полностью сгорел.

Трагедия унесла жизни 8 человек, среди которых оказались Раиси и министр иностранных дел. В связи со случившимся в стране был объявлен пятидневный траур. Исполнять обязанности главы государства до следующих выборов, которые должны состояться 28 июня, будет Мохаммад Мохбер.

Спустя некоторое время после крушения Генштаб Ирана опубликовал отчет, в котором исключил версию крушения в результате взрыва. В документе также было указано, что запись переговоров между пилотами не свидетельствует о наличии чрезвычайной ситуации на борту до момента падения.

