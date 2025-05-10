Ким Чен Ын назвал День Победы общим для РФ и КНДР праздником

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День Победы – это общий праздник для России и Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что наше государство и народ считают общим праздником двух стран – КНДР и РФ 9 Мая, которое является днем бесценной Победы, завоеванной ценой крови российским народом во имя судьбы Родины и человечества", – передает агентство слова лидера КНДР.

По словам Ким Чен Ына, Победа в ВОВ внесла в историю России "немеркнущее достоинство и славу". Также он заявил, что советская армия спасла мир на планете.

Лидер КНДР выразил уверенность в том, что Россия обязательно "свершит дело строительства великого могучего государства". Политик пожелал россиянам процветания и счастья.

9 мая состоялась 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. По случаю знаменательной даты на Красной площади прошел торжественный парад. В нем приняли участие свыше 11 тысяч военнослужащих, среди которых 1,5 тысячи – участники СВО. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков, принимал его министр обороны РФ Андрей Белоусов.

На параде механизированную колонну возглавил танк Т-34. За ним проследовали ракетные и артиллерийские комплексы, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Завершил парад пролет группы высшего пилотажа "Стрижи" на истребителях МиГ-29, "Русские витязи" на Су-30СМ и 6 штурмовиков Су-25.