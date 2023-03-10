Парламент Грузии проголосовал во II чтении против законопроекта об иноагентах

Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Члены грузинского парламента проголосовали против принятия законопроекта об агентах иностранного влияния, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в пользу законопроекта высказался один депутат, против – 35.

Как отметил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, американская версия законодательной инициативы была отозвана ее авторами.

"Принимаем к сведению обращение инициаторов об отзыве законопроекта, который касается так называемого перевода американского FARA (Foreign Agents Registration Act. – Прим. ред.), и он отозван", – пояснил он.

7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об агентах иностранного влияния. На этом фоне в Тбилиси вспыхнули протесты. В ночь на 8 марта у здания парламента произошли стычки митингующих с полицией, из-за чего силовикам пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

9 марта правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" сообщила, что проект закона об агентах иностранного влияния был отозван из парламента Грузии. Однако протестные акции продолжаются.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к беспорядкам в Грузии и законопроекту об иноагентах. Он также призвал россиян быть осторожными и избегать мест, где происходят уличные беспорядки.



Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии

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