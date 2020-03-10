Политологи прокомментировали поправки в Конституцию о президентских сроках

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Политолог Олег Матвейчев прокомментировал телеканалу Москва 24 поправку в Конституцию, согласно которой действующий президент сможет выставить свою кандидатуру на новых выборах.

"Избиратели очень многие, и это подтверждают соцопросы, говорят о том, что большинство считает, что Путин должен править столько, сколько ему захочется. Другие – даже те, кто не так настроен, так, скажем так верноподданически, – они считают, что Путин должен иметь возможность влиять даже на будущего президента", – полагает он.

"Запрос на то, чтобы Путин был у власти еще больше, обострился потому, что реально он провел наш корабль под названием Российская Федерация через все шторма", – добавил специалист.

Политолог Дмитрий Гусев подчеркнул, что у нынешнего российского лидера появляется возможность избираться в 2024 году. Это значит, что борьбы за власть и попыток дестабилизировать ситуацию в стране не будет, пояснил он.

"Потому что чего дестабилизировать ситуацию, тратить на это силы и время, если снова может пойти Путин. Это первый момент. То есть Путин обеспечил на несколько лет стабильность", – считает политолог.

10 марта на заседании Госдумы обсуждались поправки в Конституцию, его посетил Владимир Путин. Президент заявил, что выступает против автоматического продления своих полномочий в случае внесения изменений в основной закон государства.

Депутат Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничения по количеству сроков президентского правления. В Госдуме одобрили поправку.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля. Впервые идею об этом Путин озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию.