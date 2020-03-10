Политологи прокомментировали поправки в Конституцию о президентских сроках

Фото: kremlin.com
Политолог Олег Матвейчев прокомментировал телеканалу Москва 24 поправку в Конституцию, согласно которой действующий президент сможет выставить свою кандидатуру на новых выборах.
"Избиратели очень многие, и это подтверждают соцопросы, говорят о том, что большинство считает, что Путин должен править столько, сколько ему захочется. Другие – даже те, кто не так настроен, так, скажем так верноподданически, – они считают, что Путин должен иметь возможность влиять даже на будущего президента", – полагает он.
"Запрос на то, чтобы Путин был у власти еще больше, обострился потому, что реально он провел наш корабль под названием Российская Федерация через все шторма", – добавил специалист.
Политолог Дмитрий Гусев подчеркнул, что у нынешнего российского лидера появляется возможность избираться в 2024 году. Это значит, что борьбы за власть и попыток дестабилизировать ситуацию в стране не будет, пояснил он.
"Потому что чего дестабилизировать ситуацию, тратить на это силы и время, если снова может пойти Путин. Это первый момент. То есть Путин обеспечил на несколько лет стабильность", – считает политолог.
10 марта на заседании Госдумы обсуждались поправки в Конституцию, его посетил Владимир Путин. Президент заявил, что выступает против автоматического продления своих полномочий в случае внесения изменений в основной закон государства.
Депутат Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничения по количеству сроков президентского правления. В Госдуме одобрили поправку.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля. Впервые идею об этом Путин озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: