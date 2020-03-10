Собянин: России необходима сильная власть и сильный президент

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин высказался в поддержку новой поправки в Конституцию, согласно которой действующий президент сможет выставить свою кандидатуру на новых выборах. Об этом градоначальник написал на своем персональном сайте.

По словам мэра, на данный момент речь идет только о поправках к документу о внесении изменений в Конституцию. Сама обновленная версия основного закона государства пока не принята.

При этом Собянин отметил, что России необходим сильный президент. Он отметил, что фигура лидера государства на фоне многочисленных кризисов обязательно должна быть сильной.

"Президент, которому запрещено избираться на очередной срок, сильной фигурой по определению быть не может. Запрет на выборы действующему президенту является дестабилизирующим фактором и для внутренней, и для внешней политики страны", – объяснил мэр Москвы.

Он подчеркнул, что предложенные 10 марта новые поправки в Конституцию, которые дают возможность действующему президенту страны выставить свою кандидатуру на новых выборах, были скорее ожидаемы.

"Во-первых, чисто формально в соответствии с поправками речь идет о президенте, наделенном иными, чем ранее, полномочиями. Во-вторых, это всего лишь поправки, которые предстоит принять тремя четвертями Госдумы и двумя третями Совета Федерации, пройти решение Конституционного суда и, самое главное, по которым предстоит провести всенародное голосование", – отметил мэр.

Собянин также добавил, что единственным источником власти в России является ее народ.

Ранее во вторник, 10 марта, на заседании Госдумы обсуждали поправки в Конституцию. Его посетил в том числе Владимир Путин. Глава государства заявил, что выступает против автоматического продления своих полномочий в случае внесения определенных изменений в основной закон государства.

В Госдуме впоследствии поддержали поправку об изъятии ограничения на президентские сроки.

