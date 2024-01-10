Небензя обвинил Чехию в попытке избежать ответственности за атаку на Белгород

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Чехия хотела избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, когда побоялась появиться на заседании СБ ООН 30 декабря. Такое заявление сделал на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании СБ 30 декабря", – приводит его слова РИА Новости.

По мнению Небензи, отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных жителей Чехии было бы куда сложнее, чем прятаться за спинами "старших товарищей" по НАТО.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ попросила присутствовать постпреда Чехии в срочном заседании Совбеза ООН по вопросу удара ВСУ по Белгороду, нанесенного 30 декабря.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ответ на это заявил, что постоянный представитель Чехии при ООН не примет участие в заседании Совбеза в связи с обстрелом ВСУ Белгорода. По его словам, Чехия отказывается, чтобы ее куда-то вызывала Россия.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что киевский режим ударил по Белгороду 30 декабря двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.



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