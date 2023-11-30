Захарова назвала незаконным запрет Болгарии на пролет самолета МИД РФ

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Ограничения по пролету самолета МИД РФ над Болгарией являются непонятными и незаконными с точки зрения международного и местного права. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в интервью каналу "Россия 24".

"Я и с гражданами Болгарии разговаривала, и с общественными деятелями, и с журналистами. Они все в шоке от того, что их политики или проводники американской мысли учудили", – отметила она.

При этом Захарова добавила, что не понимает, как можно запретить человеку находиться в самолете, который не может пролететь над Болгарией.

Борт главы МИД России Сергея Лаврова прилетел ночью 30 ноября в Северную Македонию, где его делегация примет участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Сперва самолет должен был пролететь через Болгарию, которая выдала разрешение, однако в результате пришлось перестраивать маршрут через Грецию. Уточнялось, что подобное решение было связано с запретом болгарской стороны на перелеты через их территорию в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее Захарова назвала запрет Болгарии на пролет над страной "глупостью русофобов".

В конце октября власти Болгарии решили выслать из страны журналиста "Российской газеты" в Софии Александра Гацака. Российское диппредставительство в республике уведомило журналиста об аннулировании его аккредитации и предстоящей экстрадиции. Причины такого решения озвучены не были.

Российский МИД в качестве ответной меры предписал шеф-корреспонденту Болгарского национального радио в Москве сдать свое аккредитационное удостоверение и покинуть территорию России.



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