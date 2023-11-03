МИД РФ предписал журналисту Болгарии в Москве покинуть страну

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Российский МИД в качестве ответной меры предписал шеф-корреспонденту Болгарского национального радио в Москве сдать свое аккредитационное удостоверение и покинуть территорию России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В ответ на преследование властями Болгарии с привлечением спецслужб журналиста "Российской газеты" в Софии Александра Гацака и последующее лишение его постоянной аккредитации вынуждены принять зеркальные меры в отношении шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве А. Григорова", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что руководствуются принципами свободы СМИ и прагматичным взаимодействием. В этой связи, продолжили в МИД, российская сторона будет готова рассмотреть возможность возобновления работы корреспондента в России, если болгарские власти примут положительное решение об аккредитации журналиста "Российской газеты" в Софии.

В конце октября стало известно, что власти Болгарии решили выслать из страны Гацака. Российское диппредставительство в республике уведомило журналиста об аннулировании его аккредитации и предстоящей экстрадиции. Причины такого решения озвучены не были.

По данным "Российской газеты", подобные действия в отношении ее журналиста начались в сентябре этого года. В тот момент его вызвали в миграционную службу, а после того, как он отправился в путь, позвонили и потребовали прибывать в Агентство национальной безопасности Болгарии.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва ответит на действия Болгарии. По словам пресс-секретаря ведомства, представитель СМИ получил от властей республики так называемую черную метку.

Впоследствии в прессе распространилась информация о том, что журналисту могли аннулировать аккредитацию из-за подозрений в шпионаже.

Позже Захарова рассказала, что власти Болгарии намекали Москве, что ситуацию с высылкой корреспондента "Российской газеты" лучше не освещать.

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