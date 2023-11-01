Болгария лишила журналиста РГ аккредитации из-за подозрений в шпионаже – СМИ

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Власти Болгарии аннулировали аккредитацию собкора "Российской газеты" Александра Гацака из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщает БНТ.

Указ о лишении Гацака аккредитации выпустил глава болгарского агентства государственной безопасности (ДАНС). Согласно информации агентства, журналист покинул территорию страны 1 ноября.

"Приказ был издан в связи с наличием достаточных доказательств, что под видом журналиста Гацак осуществлял разведывательную деятельность на территории страны", – говорится в сообщении.

Телеканал, ссылаясь на документ, отмечает, что в нем содержится запрет на въезд и пребывание собкора на территории европейских стран.

Как ранее сообщала "Российская газета", недружественные действия в отношении ее журналиста начались еще в сентябре 2023 года. После заявления об экстрадиции Гацака ему не дали объяснений, которые он ожидал, находясь в российском посольстве в Софии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что Россия не оставит действия Болгарии без ответа. Она назвала подобное недружественными действиями и "черной меткой" для собкора.

