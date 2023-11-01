РФ ответит на действия Болгарии в отношении собкора "Российской газеты"

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

РФ ответит на действия Болгарии в отношении собственного корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака, которого местные власти намереваются выслать из страны. Об этом официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила в своем телеграм-канале.

По мнению дипломата, журналист получил от властей республики так называемую "черную метку".

"Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют. Будем принимать ответные меры", – говорится в ее публикации.

Ранее стало известно, что власти Болгарии приняли решение выслать из страны Гацака. Посольство РФ в республике уведомило журналиста об аннулировании его аккредитации и предстоящей экстрадиции. При этом причины подобного решения озвучены не были.

По информации "Российской газеты", недружественные действия в отношении ее журналиста начались в сентябре текущего года. Тогда его вызвали в миграционную службу, а после того, как он отправился в путь, позвонили и потребовали приехать в Агентство национальной безопасности Болгарии.



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