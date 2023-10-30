Суд на Кипре отказал в освобождении под залог россиянина Петрова

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Окружной суд Ларнаки отклонил просьбу об освобождении под залог гражданина РФ Артура Петрова, арестованного на Кипре по запросу американских властей. Об этом сообщил его адвокат Илиас Стефану, слова которого приводит ТАСС.

Судья Михалис Михаил напомнил о случаях, когда обвиняемые сбегали из страны.

"Судья, к сожалению, посчитал недостаточно веской ту дополнительную информацию, которая была предоставлена нами относительно пребывания Артура Петрова на Кипре и возможности его освобождения под залог", – объяснил Стефану.

Правозащитник рассказал, что на заседаниях 6–7 ноября суд рассмотрит запрос США об экстрадиции Петрова.

В министерстве юстиций США заявили, что гражданина России и Германии Петрова подозревают в незаконной закупке американских технологий и микроэлектроники для поставок производителям РФ военной продукции. Его арестовали 26 августа на Кипре.

По информации ведомства, эта деятельность осуществлялась в обход ограничений США на поставки в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования. По совокупности обвинений мужчине могут назначить пожизненный срок.

В сентябре Петров был отправлен в центральную тюрьму Никосии. 24 октября стало известно, что США направили властям Кипра запрос об экстрадиции Петрова.