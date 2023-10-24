США направили властям Кипра запрос об экстрадиции россиянина Артура Петрова

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США направили властям Кипра запрос об экстрадиции гражданина России Артура Петрова, арестованного в августе по запросу американских правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью Михалиса Михаила.

Штаты передали в посольство Кипра в Вашингтоне документы в поддержку своего требования об экстрадиции.

В сентябре Петров был отправлен в центральную тюрьму Никосии. Посольство РФ потребовало от властей Кипра встречу с Петровым, который пока не обращался к дипломатам России за консульской помощью.

В министерстве юстиций США сообщили, что гражданина России и Германии Артура Петрова подозревают в участии в сети по незаконной закупке американских технологий и микроэлектроники для поставок производителям РФ военной продукции. Его арестовали 26 августа на Кипре по запросу властей США.

В Минюсте отметили, что эта деятельность осуществлялась в обход ограничений США на поставки в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования. По совокупности обвинений мужчине могут назначить пожизненный срок.