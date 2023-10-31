31 октября, 17:51Политика
Власти Болгарии заявили о намерении выслать из страны собкора "Российской газеты"
Фото: 123RF/sandsua
Власти Болгарии приняли решение выслать из страны собственного корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака. Об этом сообщается на сайте издания.
Посольство РФ в Болгарии уведомило журналиста об аннулировании его аккредитации и предстоящей экстрадиции. При этом причины подобного решения озвучены не были.
Александр Гацак работает в Софии несколько лет и публикует материалы о внешней и внутренней политике Болгарии. Помимо прочего, он освещает взаимоотношения страны с Россией.
По информации "Российской газеты", недружественные действия в отношении ее журналиста начались в сентябре текущего года. Тогда его вызвали в миграционную службу, а после того, как он отправился в путь, позвонили и потребовали приехать в Агентство национальной безопасности Болгарии.
Сейчас Гацак находится в российском посольстве в Софии. До этого момента он не получил объяснений о причинах его экстрадиции в Россию.
Журналисты отметили, что подобные действия, создающие небезопасные условия для российских корреспондентов, нарушают европейский закон "О свободе СМИ" и препятствуют выполнению профессиональных обязанностей.
Ранее власти Болгарии решили выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана. Они пришли к выводу, что он несет угрозу национальной безопасности страны.
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