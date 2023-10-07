Выдворение журналиста с Кипра стало очередным звеном кампании Запада – Захарова

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инцидент с выдворением российского журналиста Александра Гасюка с Кипра является очередным звеном кампании Запада. Ее комментарий появился на портале внешнеполитического ведомства.

"Беспардонное выдворение из Республики Кипр корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка, <...> стало очередным звеном в скоординированной кампании "коллективного Запада" по тотальному подавлению в своем информационном пространстве любых источников альтернативной информации", – говорится в публикации.

Дипломат обратила внимание, что еще до инцидента на корреспондента и его близких оказывалось психологическое давление со стороны спецслужб. Кроме того, во время задержания в отношении журналиста применили грубую силу, напомнила Захарова.

Ранее РФ потребовала немедленно освободить задержанного на Кипре российского журналиста.

Министерство иностранных дел России сообщило, что кипрские спецслужбы под предлогом лишения вида на жительство попытались с применением грубой силы задержать Гасюка с целью выдворения из страны. От действий силовиков пострадали сотрудник посольства РФ и сам журналист, которого с травмой руки отправили в камеру.

Из-за задержания журналиста в МИД был вызван посол Кипра в Москве Кипрос Йоргаллис.

Позднее стало известно, что корреспондент "Российской газеты" благополучно вернулся в РФ.



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