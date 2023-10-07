07 октября, 11:23Политика
Журналист, к которому применили силу власти Кипра, благополучно вернулся в Россию – МИД РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Корреспондент "Российской газеты" Александр Гасюк, в отношении которого применили силу кипрские власти при попытке задержания, благополучно прибыл в Россию. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ. Заявление приводит ТАСС.
В субботу 7 октября корреспондент "Российской газеты" Александр Гасюк, в отношении которого власти Кипра применили противоправные действия, благополучно прибыл в Россию.
В МИД РФ заявили, что после инцидента, случившемся с российским журналистом на Кипре, Москва направит в профильные организации информацию о недопустимом отношении к журналистам, которое набирает обороты в странах НАТО.
Ранее РФ потребовала немедленно освободить задержанного на Кипре российского журналиста. Из-за задержания журналиста в МИД был вызван посол Кипра в Москве Кипрос Йоргаллис.
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