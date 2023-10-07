Журналист, к которому применили силу власти Кипра, благополучно вернулся в Россию – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Корреспондент "Российской газеты" Александр Гасюк, в отношении которого применили силу кипрские власти при попытке задержания, благополучно прибыл в Россию. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ. Заявление приводит ТАСС.

В субботу 7 октября корреспондент "Российской газеты" Александр Гасюк, в отношении которого власти Кипра применили противоправные действия, благополучно прибыл в Россию.

В МИД РФ заявили, что после инцидента, случившемся с российским журналистом на Кипре, Москва направит в профильные организации информацию о недопустимом отношении к журналистам, которое набирает обороты в странах НАТО.

Ранее РФ потребовала немедленно освободить задержанного на Кипре российского журналиста. Из-за задержания журналиста в МИД был вызван посол Кипра в Москве Кипрос Йоргаллис.