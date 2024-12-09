ТАСС: посольство Сирии в РФ установит над зданием флаг сирийской оппозиции

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Посольство Сирии в Москве установит над зданием флаг сирийской оппозиции, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника агентства, новый флаг будет установлен в ближайшее время.

Между тем оппозиционная Сирийская национальная армия (СНА), которую поддерживает Турция, сумела полностью взять под контроль удерживаемый курдскими отрядами SDF город Манбидж.

По данным турецкого госагентства Anadolu, которое сослалось на источники в органах безопасности, под контролем СНА находится 80% района. При этом Манбидж был полностью очищен от представителей Рабочей партии Курдистана.

Уточняется, что в рамках операции по курдским отрядам наносили в том числе авиаудары.

Флаг Сирии был снят с посольства страны в Москве вечером в воскресенье, 8 декабря. Это произошло после того, как утром того же дня боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском.

Спустя некоторое время премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем. Он также призвал жителей Сирии не наносить ущерба государственной собственности.

Позже в МИД РФ заявили, что президент Сирии Башар Асад принял решение об уходе со своей должности и покинул страну после переговоров с рядом участников сирийского конфликта. При этом он приказал осуществить передачу власти мирным путем.

Москва не принимала участия в данных переговорах. Тем не менее Россия с крайней озабоченностью наблюдает за происходящим в Сирии. На фоне непростой ситуации, сложившейся на территории страны, российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности.

Уточнялось, что их безопасности ничего не угрожает. Вместе с тем российская сторона принимает все меры, необходимые для обеспечения безопасности находящихся в Сирии россиян.

В свою очередь, оппозиция Сирии выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Член политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда подчеркнул, что общие интересы обеих сторон должны считаться первостепенными. Кроме того, боевики дали гарантии безопасности правительству Сирии.