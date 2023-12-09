09 декабря, 08:17Политика
Белый дом прокомментировал участие Путина в выборах 2024 года
Фото: depositphotos/tupungato
Представитель Белого дома Джон Кирби прокомментировал предстоящее участие Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это будет гонка что надо. Это все, что я скажу об этом", – сказал Кирби.
В пятницу, 8 декабря, Путин заявил о своем участии в президентских выборах 2024 года. Его нынешние полномочия на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.
Путин, комментируя свое решение, высказался, у него были разные мысли по этому вопросу. Однако он добавил, что "сегодня по-другому нельзя".
Решение Путина баллотироваться на пост российского президента поддержал Сергей Собянин. По его словам, у Путина есть четкое представление не только о настоящем, но и о будущем страны, что является качеством настоящего лидера.
В 2024 году в России впервые пройдут многодневные президентские выборы. Они состоятся с 15 по 17 марта следующего года.
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