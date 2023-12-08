08 декабря, 17:40Политика
Путин объяснил планы баллотироваться словами "сегодня по-другому нельзя"
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Владимир Путин заявил, что решил выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы, потому что "сегодня по-другому нельзя". Об этом действующий российский лидер сказал участникам мероприятия по случаю празднования Дня героев Отечества.
"В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу. Но я понимаю: сегодня по-другому и нельзя. Так что буду баллотироваться на должность президента России", – объявил он.
Российский лидер поблагодарил за слова поддержки участников мероприятия, среди которых были:
- глава Народного совета ДНР Артем Жога;
- мать погибшего бойца СВО Сапижат Мазаева;
- Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов;
- главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко;
- заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербин;
- сержант Юрий Мизерный и другие.
8 декабря Путин сообщил, что будет участвовать в выборах в следующем году. Его нынешние полномочия на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года.
Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал своевременно предоставлять информацию о предвыборной кампании Путина.
Владимир Путин принял решение участвовать в президентских выборах в 2024 году
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