Путин объяснил планы баллотироваться словами "сегодня по-другому нельзя"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин заявил, что решил выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы, потому что "сегодня по-другому нельзя". Об этом действующий российский лидер сказал участникам мероприятия по случаю празднования Дня героев Отечества.

"В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу. Но я понимаю: сегодня по-другому и нельзя. Так что буду баллотироваться на должность президента России", – объявил он.

Российский лидер поблагодарил за слова поддержки участников мероприятия, среди которых были:

глава Народного совета ДНР Артем Жога;

мать погибшего бойца СВО Сапижат Мазаева;

Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов;

главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко;

заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербин;

сержант Юрий Мизерный и другие.

8 декабря Путин сообщил , что будет участвовать в выборах в следующем году. Его нынешние полномочия на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал своевременно предоставлять информацию о предвыборной кампании Путина.



Владимир Путин принял решение участвовать в президентских выборах в 2024 году