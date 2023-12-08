Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 17:40

Политика

Путин объяснил планы баллотироваться словами "сегодня по-другому нельзя"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин заявил, что решил выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы, потому что "сегодня по-другому нельзя". Об этом действующий российский лидер сказал участникам мероприятия по случаю празднования Дня героев Отечества.

"В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу. Но я понимаю: сегодня по-другому и нельзя. Так что буду баллотироваться на должность президента России", – объявил он.

Российский лидер поблагодарил за слова поддержки участников мероприятия, среди которых были:

  • глава Народного совета ДНР Артем Жога;
  • мать погибшего бойца СВО Сапижат Мазаева;
  • Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов;
  • главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко;
  • заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербин;
  • сержант Юрий Мизерный и другие.

8 декабря Путин сообщил, что будет участвовать в выборах в следующем году. Его нынешние полномочия на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал своевременно предоставлять информацию о предвыборной кампании Путина.

Владимир Путин принял решение участвовать в президентских выборах в 2024 году

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика