Матвиенко прокомментировала заявление Путина о выдвижении на выборы

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Владимир Путин решил баллотироваться вновь на пост президента РФ в 2024 году исходя из интересов страны и граждан РФ. Об этом сообщила в своем телеграм-канале председатель Совфеда России Валентина Матвиенко.

По ее словам, российский лидер никогда не избегал ответственных решений, что доказал сегодняшним решением.

"Подтвердил, что в момент исторического выбора и исторического вызова готов действовать", – добавила она.

Кроме того, Матвиенко отметила, что новости о выдвижении Путина на выборы президента в 2024 году ждали все, кто разделяет устремления, ценности и традиции России. При этом, по ее словам, само решение российского лидера о выдвижении стало для россиян ответом на многие важные вопросы, а также дополнительной гарантией развития страны как сильного государства.

Председатель Совфеда отметила, что поддерживает Путина в выдвижении на выборы.

"Оно дает возможность абсолютному большинству россиян, доверяющих действующему президенту, видеть его в числе кандидатов и голосовать за него. Это доверие настоящее, эта поддержка – самой высокой пробы!" – подчеркнула Матвиенко.

Более того, она добавила, что благодаря работе Путина Россия смогла достичь значимых результатов и серьезных изменений в качестве жизни граждан. За этим, как она утверждает, стоят честное служение российского лидера народу и тяжелейший ежедневный труд.

"Итоги различных социологических исследований показывают: россияне четко понимают, что нынешняя уникальная сплоченность, доверие и гражданское спокойствие в обществе сформированы именно вокруг президента России. Это то, что называется "роль личности в истории", – заключила председатель Совфеда РФ.

Ранее Владимир Путин согласился участвовать в президентских выборах в 2024 году. Уточняется, что спикер парламента ДНР Артем Жога обратился к Путину с подобной просьбой.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование на выборах главы государства пройдет с 25 февраля по 14 марта 2024 года.



Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году