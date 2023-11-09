Армия обороны Израиля заявила о потере ХАМАС контроля над севером сектора Газа

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Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль на севере сектора Газа. С таким заявлением выступил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

"Сегодня мы видели, что порядка 50 тысяч жителей Газы перешли с севера сектора на юг", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Хагари, это связано с тем, что жители Газы понимают, что ХАМАС потерял контроль над северными районами сектора, а на юге есть более безопасный район, куда поставляются лекарства, еда и вода.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

Из-за израильских бомбардировок число погибших в секторе Газа достигло 10,5 тысячи человек.

