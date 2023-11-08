Блинкен призвал Израиль принять меры для минимизации жертв среди мирных жителей Газы

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Израилю нужно принять дополнительные меры, чтобы сократить число жертв среди мирного населения Газы, заявил в интервью японскому телеканалу NHK госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его мнению, существуют дополнительные шаги для минимизации жертв среди мирного населения, которые могут и должны быть предприняты.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Радикалы палестинского движения ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет свыше 240 человек.

Из-за израильских бомбардировок число погибших в секторе Газа выросло до 10,5 тысячи человек.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ