Евросоюз приостановил оказание помощи Палестине

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Евросоюз в связи с эскалацией конфликта с Израилем решил заморозить оказание помощи Палестине. Об этом еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгели написал на своей странице в соцсети X.

"Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа стали поворотным моментом. Крупнейший донор палестинцев Еврокомиссия начинает пересмотр всего пакета помощи развития в 691 миллион евро", – заявил Варгели.

Еврокомиссар добавил, что ЕС приостановит все платежи.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ приступила к операции "Железные мечи" против ХАМАС.

В армию Израиля (ЦАХАЛ) призвали свыше 300 тысяч резервистов. Подразделения начали операцию в Сдероте для "зачистки" города от боевиков. На фоне обострения ситуации глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.

Согласно последним данным из СМИ, минимум 800 израильтян погибли после начала конфликта. Еще 2,4 тысячи человек пострадали. Как уточнили в Минздраве Израиля, пострадавшими числятся минимум 2 506 граждан еврейского государства.

В свою очередь, Минздрав сектора Газа информировал о 560 погибших и 2,9 тысячи пострадавших палестинцах.

На фоне сложившейся обстановки гражданам РФ, которые сейчас находятся в Израиле, рекомендовали не пребывать в местах массового скопления людей, избегать столкновений с полицией и не приближаться к военным объектам. Обратиться в российское посольство в Израиле можно по номеру телефона +972 549-622-341 или по почте embassy.israel@mid.ru.

В посольстве РФ заявили, что россияне при желании могут покинуть Израиль