09 октября, 15:03Политика
Минимум 12 ракет выпущены из Ливана в сторону Израиля – СМИ
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Минимум 12 ракет выпустили из южной части Ливана в сторону Израиля. Об этом сообщает Al Hadath.
Канал не уточнил, кто именно осуществил ракетный удар. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде северных районов страны.
Однако ливанский источник в органах безопасности опроверг сообщения о якобы запуске ракет в сторону Израиля, уточняет al-Mayadeen.
"Никакого запуска ракет из Ливана (в Израиль. – Прим. ред.) не осуществлялось", – заявил он.
7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ приступила к осуществлению операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
На фоне произошедшего в армию Израиля (ЦАХАЛ) призвали более 300 тысяч резервистов. Спецподразделения организовали операцию в Сдероте для "зачистки" города от вооруженных формирований.
Позже глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.
По последним данным СМИ, минимум 800 граждан Израиля погибли в результате нападения. Еще 2,4 тысячи человек получили травмы и ранения.
Как сообщает Минздрав Израиля, пострадавшими числятся минимум 2 506 граждан еврейского государства. У 353 из них диагностировали тяжелое состояние, еще 486 получили ранения средней тяжести.
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