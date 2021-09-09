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Политика

18:30

Главы МИД России и Ирана обсудили по телефону обстановку в Афганистане

политика

Фото: AP Photo/Shekib Rahmani

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону обстановку в Афганистане с главой МИД Ирана Амиром Абдоллахианом. Обе стороны выразили желание в установлении стабильности в стране, сообщается на сайте МИД РФ.

"В фокусе особого внимания было положение в Афганистане. Москва и Тегеран заинтересованы в установлении стабильности в этой стране как важного фактора обеспечения безопасности в регионе и за его пределами", – говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили иранскую ядерную сделку и пришли к единому выводу, что ее восстановление – единственное верное направление.

"Рассмотрена ситуация вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в преддверии очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Восстановление ядерной сделки в ее изначальной сбалансированной конфигурации – единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлеченных сторон", – добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности, которое состоится 15 сентября в Душанбе.

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