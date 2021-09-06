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Политика

16:43

Организации по защите прав человека идут на поводу у Запада по вопросу Крыма – Лавров

политика

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Международные организации, которые занимаются защитой прав человека, идут на поводу у Запада, когда дело касается Крыма, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга.

"Мы приглашаем комиссара по национальным меньшинствам, комиссара по правам человека – из ОБСЕ, из Совета Европы. Они всегда говорят: "Да, мы приедем, но нам надо заехать через Украину, есть резолюция ГА (ООН. – Прим. ред.), которая была принята голосованием, неконсенсусная". Тогда возникает вопрос: вы правами человека интересуетесь или отрабатываете политический заказ?" – приводит слова Лаврова ТАСС.

Он отметил, что это продиктовано нежеланием смотреть своими глазами на происходящее, чтобы увидеть объективную картину.

Ранее глава МИД РФ заявил, что саммит "Крымская платформа", который прошел в Киеве, является русофобской акцией. До этого Лавров назвал саммит шабашем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к "Крымской платформе".

По итогам саммита была принята итоговая декларация. Из документа следует, что участники саммита осуждают действия РФ в отношении Крыма и его населения.

Кроме того, "Крымская платформа" обвинила Москву в нарушениях и ограничении прав человека, милитаризации полуострова, изменении демографической инфраструктуры Крыма и препятствовании свободе судоходства в Азовском и Черном морях.

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