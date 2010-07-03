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09 августа, 19:24

Трамп рассказал о готовящейся встрече с Зеленским

политика за рубежом

09 августа, 19:24

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Фото: depositphotos/etienjones

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что его украинский коллега Владимир Зеленский уже приглашен на встречу в Белый дом. Слова американского лидера цитирует ТАСС.

"Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет", – подчеркнул Трамп. Он также назвал Зеленского "очень разумным парнем".

Вместе с тем глава Белого дома оценил перспективу урегулирования ситуации в Донбассе. По словам лидера США, Зеленский "хочет видеть мир на Украине", так что есть все предпосылки того, что украинский политик "заключит сделку с президентом Владимиром Путиным".

6 августа Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Россия – Украина – Франция – Германия) возобновить переговоры. Заявление президента Украины произошло после сообщений Минобороны страны о двух обстрелах позиций силовиков в Донбассе. В результате бомбардировки погибли четверо солдат ВСУ. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на это отметил, что у формата будут перспективы, только если Киев начнет соблюдать Минские соглашения.

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политика за рубежом

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