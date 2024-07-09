Washington Post: демократы свыкаются с мыслью, что Байден останется в президентской гонке

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Демократы в Палате представителей конгресса США привыкают к мысли о том, что президент страны Джо Байден продолжит свою кампанию по переизбранию. Об этом пишет газета The Washington Post.

В материале отмечается, что 9 июля прошла встреча демократов, в ходе которой никто из членов фракции не выступил с публичным призывом к Байдену о выходе из президентской гонки, что свидетельствует о том, что они готовы согласиться с дальнейшим участием нынешнего президента в предвыборной гонке.

Кроме того, некоторые конгрессмены после встречи изменили свое мнение, пишет газета. Так, конгрессмен Джерролд Надлер от штата Нью-Йорк, который ранее выступал за то, чтобы Байден прекратил участие в предвыборной гонке, сказал, что его опасения по поводу кандидатуры президента "отошли на второй план". Он выразил мнение, что Байден будет кандидатом от демократической партии, и его "надо поддержать".

При этом, выступая на условиях анонимности, несколько конгрессменов и их помощников заявили, что "вопрос возраста Байдена по-прежнему будет отвлекать внимание", а демократы внимательно следят за своим кандидатом во время предвыборной кампании.

Байден ранее неоднократно заявлял, что не собирается выходить из президентской гонки после провального выступления на дебатах с экс-лидером США Дональдом Трампом. Он пообещал победить на выборах своего предшественника.

Американские СМИ отмечали, что демократическая партия не знает, кем заменить Байдена на предстоящих выборах. По данным журналистов, все претенденты демократов, среди которых вице-президент США Камала Харрис и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, уступают Трампу.