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09 апреля, 09:13

Политика

Российско-американские переговоры пройдут в генконсульстве РФ в Стамбуле

Фото: depositphotos/denisismagilov

Второй раунд российско-американских консультаций пройдет 10 апреля в генконсульстве РФ в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планирующихся переговорах между РФ и США. Он отметил, что встреча будет проходить по линии министерства иностранных дел РФ.

Песков также подчеркнул, что в настоящее время обе страны активно работают над улучшением отношений. При этом политик отмечал, что сначала надо достигнуть определенного уровня взаимного доверия, а только потом рассматривать вопросы стратегической безопасности и контроля над вооружениями между Москвой и Вашингтоном.

Делегации двух государств на предстоящих переговорах возглавят посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев и зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

В Госдепе США, в свою очередь, уточнили, что стороны будут добиваться прогресса в нормализации работы посольств. Политические вопросы или вопросы безопасности, а также тема урегулирования конфликта на Украине обсуждаться не будут.

СМИ сообщили о новом раунде переговоров России и США в Стамбуле 10 апреля

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