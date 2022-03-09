Топ-менеджеры крупных российских компаний подпали под санкции ЕС

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Евросоюз ввел новые ограничения из-за ситуации на Украине. Под санкции подпали некоторые топ-менеджеры крупных российских компаний, их имена перечислены на сайте ЕС.
В частности, в список вошли:
В ЕС утверждают, что 24 февраля Пумпянский и еще 36 крупных представителей бизнеса встретились с Владимиром Путиным и членами правительства, чтобы обсудить план действий в связи с западными санкциями.
"Тот факт, что он был приглашен для участия в этой встрече, свидетельствует о том, что он входит в близкое окружение Владимира Путина и поддерживает или осуществляет действия и политику, которые нарушают или создают опасность для территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", – заявляется в документе.
Ранее сообщалось, что Евросоюз расширил санкции в отношении России, а также пополнил список лиц, на которых распространяются ограничительные меры. Речь идет о 14 крупных российских бизнесменах, имеющих отношение к ключевым секторам экономики РФ, их семьях, а также 146 членах Совета Федерации, которые одобрили договоры о взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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