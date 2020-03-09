Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, сообщается на сайте кабмина.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Это в том числе поручения президента по итогам послания и нацпроекты.

Министр энергетики Александр Новак напомнил, что по итогам встречи министров стран ОПЕК+ вопрос с продлением соглашения не решен. Речь идет о сокращении добычи нефти.

По его словам, Москва предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала. Новак объяснил, что это необходимо для лучшего понимания влияния коронавируса на экономику. Однако в ОПЕК решили наращивать добычу нефти, добавил он.

Министр подчеркнул, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался. Нынешняя ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза, считает он.

"Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке", – резюмировал Новак. Он уточнил, что правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению российского рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе.

Цены на нефть упали в связи с "провальными" переговорами стран-участниц ОПЕК+. С 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт "черного золота". Так, нефть марки Brent утром продавалась по цене в 32,28 долларов за баррель. Фьючерсы WTI остановились на отметке в 28,33 доллара.

Это повлекло за собой падение рубля. Курс доллара составлял 75 рублей, а евро можно было купить за 86 рублей. Сейчас это 73,69 рубля и 84,24 рубля соответственно.