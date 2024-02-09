09 февраля, 21:58Политика
РФ выразила признательность ОАЭ за содействие в возвращении пленных военных
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Россия выразила признательность Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) за содействие в организации возвращения военнослужащих России. Сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.
В дипведомстве напомнили, что накануне на Родину вернулись 100 российских военных, которые на протяжении длительного времени удерживались Киевом. Украине также передали 100 военнослужащих ВСУ, подлежащих обмену.
Освобожденные россияне сейчас находятся в Москве, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, добавило министерство.
Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что между РФ и Украиной состоялся обмен пленных в формате "100 на 100". Днем 9 февраля освобожденные из украинского плена бойцы ВС РФ были доставлены в Москву.
До этого с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров были возвращены 195 бойцов ВС РФ. Взамен были переданы 195 военнопленных ВСУ.
Более 190 российских военных вернулись в Россию из зоны СВО
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