Лавров заявил об отсутствии разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях по дипканалам

Фото: kremlin.ru

Россия не получила от США разъяснений по дипломатическим каналам относительно заявлений американского лидера Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. Об этом журналистам рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат также обратил внимание на слова представителей Вашингтона, выступивших после соответствующей речи Трампа. По его словам, их заявления свидетельствуют об отсутствии единого понимания намерений своего президента.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что остается неясным, говорил ли глава Белого дома об испытаниях носителей ядерного оружия или о подкритических испытаниях (они, в отличие от натурных, не вызывают цепной ядерной реакции и проводятся для поддержания безопасности ядерных арсеналов. – Прим. ред.).

"Или же Трамп действительно говорил о намерении Вашингтона возобновить натурные ядерные испытания", – высказался глава российского МИД.

Отвечая на вопрос о поручении Владимира Путина, касающемся рассмотрения возможности подготовки к ядерным испытаниям в России, Лавров отметил, что приказ уже взят в работу. Также дипломат заверил, что общественность будет проинформирована об итогах.

Ранее Трамп вновь сообщил о том, что поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных основаниях". По его словам, Штаты якобы обладают большим количеством ядерного оружия, чем любая другая страна.

В свою очередь, Путин поручил российским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к ядерным испытаниям. Он счел необходимым изучить целесообразность таких мероприятий, а не начать их подготовку, объяснили в Кремле.