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За все время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 21 250 военнослужащих и 136 танков, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Также российские войска ликвидировали 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 8 HIMARS и 6 MLRS производства США.

Уничтожены 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, 9 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.

Сражения с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Глава СВР Сергей Нарышкин указал, что Киев при нападении на Курскую область планировал захватить и заминировать Курскую атомную электростанцию. По его словам, если Украина смогла бы это реализовать, то Европе бы грозила экологическая и гуманитарная катастрофа.

В свою очередь, директор ФСБ и председатель НАК Александр Бортников заявил, что целью нападения украинских боевиков на Курскую область была провокация непропорционально жесткого ответа со стороны РФ. По его мнению, вылазка ВСУ в очередной раз показала преступную сущность лидера Украины Владимира Зеленского.