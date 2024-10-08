Кабмин утвердил введение режима СЭЗ в Белгородской, Брянской и Курской областях

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Правительство РФ утвердило постановление о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Согласно режиму, участники СЭЗ смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить пониженные страховые взносы.

Благодаря этому решению предприниматели снизят финансовые издержки, нарастят объемы производства продукции, сохранят действующие и создадут новые рабочие места, а также смогут обеспечить необходимыми товарами и услугами граждан, которые живут в приграничных регионах.

В ведомстве уточнили, что постановление подготовлено для реализации закона, который Владимир Путин подписал 22 июня.

В вышеперечисленных областях также действует режим КТО, а в Курской также введен режим ЧС федерального характера в связи с продолжающимися с 6 августа боями с ВСУ.

По последним данным, украинская армия за все время боев на курском направлении лишилась 21 тысячи военных, 136 танков, 98 бронетранспортеров, а также 33 пусковых установок РСЗО, включая восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства.