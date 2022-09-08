Спецслужбы третьих стран могут быть причастны к теракту в Кабуле – МИД РФ

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Организаторам и исполнителям теракта у российского посольства в Кабуле могли содействовать спецслужбы третьих государств, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.
"По имеющимся данным, совершившей его террористической группировке ИГИЛ (организация "Исламское государство" признана террористической и запрещена в РФ. – Прим. ред.) могли содействовать представители спецслужб третьих стан", – отметила Захарова.
Она подчеркнула, что попытки недоброжелателей помешать конструктивному диалогу России и Афганистана обречены на провал.
Утром 5 сентября на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания дипведомства РФ в афганской столице прогремел взрыв. По некоторым данным, в результате инцидента пострадали не менее 25 человек.
Позднее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва скончались два сотрудника российского посольства. В СК РФ затем уточнили, что ими оказались охранник и второй секретарь, а позже выяснилось, что один из погибших – военнослужащий пограничного отряда ФСБ РФ.
Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".
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