В ЛНР заявили, что в освобожденный Лисичанск вернулись около 36 тыс жителей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Около 36 тысяч жителей Лисичанска вернулись после освобождения города от украинских войск. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности мэра города Андрей Скорый.

По его словам, жители возвращаются объездными путями с Украины и из России.

"Некоторые были в Старобельске, некоторые в Луганске <…>, в основном (возвращаются) женщины и дети", – отметил Скорый.

Ранее стало известно, что штаб общественного движения "Мы вместе с Россией" был взорван в городе Мелитополе Запорожской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

