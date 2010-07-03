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14:56

Арбат и Восточный район активнее всего голосуют на выборах в Мосгордуму

политика Московские выборы

14:56

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Наиболее активно на выборах в Московскую городскую думу голосуют Арбат и Восточный район, передает РИА Новости.

По данным на 12:00, в районе Арбат проголосовали 15,35% избирателей, в районе Восточный – 13,92%.

Самая низкая явка по состоянию на 12:00 отмечена в районе Академический, где проголосовали 3,68% избирателей. Общая явка на выборах в Мосгордуму на 12:00 составила 5,6%.

Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы включает 225 человек.

В этом году на выборах в столице впервые используют систему электронного голосования. Она доступна в трех округах, таким образом решили проголосовать 12 тысяч человек. Только за первые полчаса проголосовало более 10% зарегистрированных электронных избирателей, на 14:15 явка составила 67,3%. Информация о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, содержится в инструкции.

Также предусмотрена возможность голосования на дому по месту постоянной регистрации – ей могут воспользоваться те, кто не имеет возможности прийти на участок по состоянию здоровья.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

Явка на выборах депутатов в МГД составила 5,6% – МГИК

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