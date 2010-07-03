Арбат и Восточный район активнее всего голосуют на выборах в Мосгордуму

14:56
14:56
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Наиболее активно на выборах в Московскую городскую думу голосуют Арбат и Восточный район, передает РИА Новости.
По данным на 12:00, в районе Арбат проголосовали 15,35% избирателей, в районе Восточный – 13,92%.
Самая низкая явка по состоянию на 12:00 отмечена в районе Академический, где проголосовали 3,68% избирателей. Общая явка на выборах в Мосгордуму на 12:00 составила 5,6%.
Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы включает 225 человек.
В этом году на выборах в столице впервые используют систему электронного голосования. Она доступна в трех округах, таким образом решили проголосовать 12 тысяч человек. Только за первые полчаса проголосовало более 10% зарегистрированных электронных избирателей, на 14:15 явка составила 67,3%. Информация о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, содержится в инструкции.
Также предусмотрена возможность голосования на дому по месту постоянной регистрации – ей могут воспользоваться те, кто не имеет возможности прийти на участок по состоянию здоровья.
Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.
Явка на выборах депутатов в МГД составила 5,6% – МГИК
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: